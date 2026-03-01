Iran Lorenzo Fontana all' AGI | Presto una soluzione diplomatica Penso a chi adesso sta soffrendo

Il ministro italiano per le politiche europee ha dichiarato all'AGI che si sta lavorando per una soluzione diplomatica in Iran, sottolineando l’importanza di sostenere chi sta soffrendo. Ha aggiunto che, nonostante le preoccupazioni, l’obiettivo principale dell’Italia rimane la stabilità nella regione. Nessuna indicazione su possibili interventi militari o decisioni imminenti, ma si conferma l’impegno a trovare una via pacifica.

C'è preoccupazione, ma la priorità per l'Italia è puntare alla stabilità nell'area. Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana commenta con l'AGI la situazione internazionale dopo l'attacco all'Iran, richiamando l'attenzione soprattutto sulle conseguenze umanitarie del conflitto: "Quando c'è una guerra ci sono sempre piccoli, bambini, giovani. E soprattutto per questo motivo l'auspicio è di trovare al più presto una soluzione diplomatica". "Ieri - ha proseguito Fontana - mi hanno chiamato alcune persone che hanno un figlio, un parente, un nipote che si trova a Dubai o in altre zone in cui adesso c'è questo conflitto molto preoccupante.

