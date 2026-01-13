Iran nel caos Trump valuta opzioni di attacco | Vance spinge per una soluzione diplomatica

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono aumentate, con il possibile ricorso a azioni militari sotto valutazione dall'amministrazione Trump. Nel contesto, il Dipartimento di Stato ha emesso un avviso di sicurezza per i cittadini americani presenti in Iran, consigliando di lasciare il paese. Mentre Vance sostiene una soluzione diplomatica, la situazione rimane in costante evoluzione, con attenzione internazionale rivolta alle prossime mosse di entrambe le parti.

Intanto, si apprende che il Dipartimento di Stato Usa e l'Ambasciata virtuale di Teheran hanno emesso un avviso urgente ai cittadini statunitensi in Iran, invitandoli a "partire immediatamente". Una comunicazione che preoccupa, anche in considerazione dell'intensificarsi delle proteste e delle violenze in tutto il Paese. Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Sangue sulle proteste in Iran, il regime spara sui manifestanti; Centinaia di morti e migliaia di arresti, Teheran convoca gli ambasciatori europei. Ancora sangue in Iran. Trump valuta una risposta militare al regime - È questa la linea dettata da Donald Trump, che nelle ultime ore sta prendendo sempre più in considerazione l'idea di atta ...

Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos - Sono 538 i manifestanti uccisi in due settimane di proteste contro il regime in Iran: lo sostiene l’organizzazione per i diritti umani Human Rights Activists News Agency. ilsole24ore.com

Iran, Usa pronti a intervenire: ecco le opzioni sul tavolo di Trump. Dalla diplomazia al nucleare, fino al metodo Venezuela - Precedenza a una via diplomatica, ma senza escludere un'azione militare e non è escluso neanche un Venezuela bis, come tipo di azione. affaritaliani.it

#Tg2000 - #Iran nel caos. Sanguinosa #repressione del regime contro i #manifestanti #12gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com

I paradossi del caos mondiale: un dittatore, perché tale è Trump che riconosce come unico diritto e ogni morale alla sua volontà di potere, che minaccia di intervenire militarmente in altri Paesi, in Venezuela, Cuba e adesso Iran, per liberarli da regimi dittatorial - facebook.com facebook

