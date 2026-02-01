Chi è Lorenzo il poliziotto che ha difeso il collega aggredito durante gli scontri a Torino | Sta bene e presto tornerà a casa

Il poliziotto ascolano Lorenzo Virgulti, di 28 anni, è stato ferito durante gli scontri di ieri a Torino. Virgulti ha protetto un collega mentre veniva assaltato. Ora sta bene e presto tornerà a casa. Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha ringraziato pubblicamente Virgulti, che ha dimostrato coraggio e spirito di servizio. La scena si è svolta durante una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Ascoli, 1 febbraio 2026 - "Onore a Lorenzo Virgulti, 28enne ascolano rimasto ferito negli scontri di Torino per proteggere il collega Alessandro Calista ": sono le parole del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti per il poliziotto coinvolto ieri negli scontri durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il sindaco di Ascoli: “Ho sentito Lorenzo al telefono, sta bene”. "Scontri causati non da manifestanti, ma da veri e propri criminali - ha aggiunto nel post il primo cittadino -: ho sentito Lorenzo al telefono, sta bene e presto tornerà ad Ascoli, ma le conseguenze per lui, per il coetaneo Alessandro e per altri agenti della Polizia sarebbero potute essere ben più gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Roma, 1 febbraio 2026 – Alessandro Calista ha avuto un brutto risveglio ieri a Torino.

Roma – Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato vittima di un’aggressione durante gli scontri di ieri a Torino.

