Iran la tv di Stato conferma | Khamenei è morto da martire nella villa-bunker

La tv di Stato iraniana ha annunciato che la guida suprema, Ali Khamenei, è morto da martire nella sua villa-bunker. Secondo i media ufficiali, Khamenei è stato ucciso durante l'attacco di sabato, condotto da Stati Uniti e Israele. La notizia si diffonde dopo l'attacco che ha colpito il leader iraniano, confermando la sua morte.

La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa, come confermato dai media statali iraniani stamattina, nel primo attacco lanciato sabato da Stati Uniti e Israele. Dell'Ayatollah non si avevano più notizie dall'inizio dei bombardamenti e le immagini satellitari hanno mostrato che la villa-bunker è stata pesantemente danneggiata dal raid. La conferma è arrivata poche ore dopo che il presidente americano Donald Trump aveva annunciato la morte di Khamenei, che governava l'Iran come guida suprema dal 1989. "Una delle persone più malvagie della storia, è morto", ha scritto Trump su Thruth Social.

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

L’Iran conferma, Khamenei è stato ucciso. Per la Repubblica Islamica arriva l’ora della veritàUn colpo durissimo per la nazione centroasiatica, di cui Khamenei era l’uomo simbolo.

Iran, la tv di Stato conferma: Khamenei è morto da martire nella villa-bunkerLa guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa, come confermato dai media statali iraniani stamattina, nel primo attacco ... iltempo.it

Media Iran, ucciso capo Intelligence della Polizia. Media Israele, attaccata televisione di Stato a TeheranLa Guida Suprema dell’Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani: dopo l’annuncio di Trump arriva la conferma della tv di Stato di Teheran. L’Iran annuncia 40 giorni di lutto, mentre i ... ilsole24ore.com

