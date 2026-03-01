Hamas ha annunciato il lutto per la morte della Guida Suprema iraniana, definendola come una perdita importante. Il gruppo palestinese ha inoltre espresso condanna per l’attacco tra Stati Uniti e Israele, definendolo “atroce”. Nelle dichiarazioni pubblicate, Hamas ha ringraziato Khamenei per il sostegno politico e militare fornito in passato. La notizia ha suscitato reazioni tra le parti coinvolte nella regione.

Hamas piange Ali Khamenei e condanna l'attacco "atroce" tra Stati Uniti e Israele. Il gruppo palestinese afferma di essere in lutto per la morte della Guida Suprema dell'Iran, avvenuta in quello che ha definito un "atroce" attacco tra Stati Uniti e Israele. "Ha fornito ogni forma di sostegno politico, diplomatico e militare al nostro popolo, alla nostra causa e alla nostra resistenza", ha affermato Hamas in una dichiarazione. L'amministrazione statunitense e Israele "hanno la piena responsabilità di questa palese aggressione e di questo crimine atroce contro la sovranità della Repubblica islamica dell'Iran, e delle sue... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Hamas piange Khamenei e rivela: "Ci ha dato sostegno politico e militare"

Iran dopo Khamenei: i guardiani della rivoluzione al potere, dal regime teocratico al comando politico-militareRoma – “Morte al dittatore” gridavano i manifestanti durante le ultime rivolte in Iran, brutalmente represse.

Usa e Israele vogliono costringere l’Iran a interrompere il programma militare. Ma Teheran ora gode del sostegno militare cineseMentre il complesso negoziato tra Iran e Stati Uniti sembra galleggiare in un allarmante stallo, proseguono con regolarità le manovre e gli...

Contenuti utili per approfondire Iran.

Argomenti discussi: Teheran conferma: Ucciso Khamenei. Nuova ondata di attacchi sull’Iran, missili su Israele e Paesi del Golfo: cosa sta succedendo; L'Iran conferma: Ucciso l'Ayatollah Ali Khamenei.