Iran Hamas piange Khamenei e rivela | Ci ha dato sostegno politico e militare

Da iltempo.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha annunciato il lutto per la morte della Guida Suprema iraniana, definendola come una perdita importante. Il gruppo palestinese ha inoltre espresso condanna per l’attacco tra Stati Uniti e Israele, definendolo “atroce”. Nelle dichiarazioni pubblicate, Hamas ha ringraziato Khamenei per il sostegno politico e militare fornito in passato. La notizia ha suscitato reazioni tra le parti coinvolte nella regione.

Hamas piange Ali Khamenei e condanna l'attacco "atroce" tra Stati Uniti e Israele. Il gruppo palestinese afferma di essere in lutto per la morte della Guida Suprema dell'Iran, avvenuta in quello che ha definito un "atroce" attacco tra Stati Uniti e Israele. "Ha fornito ogni forma di sostegno politico, diplomatico e militare al nostro popolo, alla nostra causa e alla nostra resistenza", ha affermato Hamas in una dichiarazione. L'amministrazione statunitense e Israele "hanno la piena responsabilità di questa palese aggressione e di questo crimine atroce contro la sovranità della Repubblica islamica dell'Iran, e delle sue... 🔗 Leggi su Iltempo.it

