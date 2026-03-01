L’attacco all’Iran è avvenuto, eliminando i dubbi sul momento e le modalità. Ora si attendono sviluppi su come reagiranno le autorità iraniane e quali conseguenze si manifesteranno a livello internazionale. La situazione si è sbloccata dopo mesi di incertezza, lasciando aperte le possibilità di ulteriori escalation o di risposte immediate. Restano da vedere quali azioni seguiranno nei prossimi giorni.

Un Iran libero, in grado di rientrare nel consesso internazionale e di creare una cornice di sicurezza allargata nell’intero Medio Oriente, sarebbe un obiettivo gradito non solo da Israele ma in tutta l’area mediorientale e mediterranea. Anche per l’Europa questa situazione potrebbe essere estremamente vantaggiosa, consentendo di riallacciare rapporti economici che una volta erano strategici per entrambe le parti. Gli scenari di Giovanni Castellaneta, già ambasciatore in Iran e poi Stati Uniti Gli hacker russi tentano l'assalto (senza successo) a Milano-Cortina. Ecco cosa sappiamo Nuovo accordo entro sei mesi. Il piano di Washington e Mosca per rimpiazzare il New Start Buon viso (per ora) a cattivo gioco. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, e adesso cosa succede? Le ipotesi dell’amb. Castellaneta

