Iran Trump attacca o non attacca? L’analisi dell’amb Castellaneta

La tensione tra Stati Uniti e Iran resta alta. Le cancellerie di tutto il mondo seguono con attenzione ogni mossa, mentre si intensificano le voci su una possibile azione militare statunitense contro il regime degli ayatollah. Nessuno sa ancora se Trump deciderà di attaccare o meno, ma la paura di un conflitto si fa sentire.

Attaccano o non attaccano? È questa la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore nelle cancellerie occidentali riguardo alla possibile azione militare che gli Stati Uniti potrebbero sferrare contro il regime degli ayatollah in Iran. Quello che è certo è che il Presidente Trump assumerà ogni decisione in splendido isolamento assistito da pochi fedelissimi e senza passare per i tradizionali canali multilaterali oramai considerati desueti, con un comportamento al quale la comunità internazionale sembra oramai assuefatta. Analisti, esponenti dell’intelligence e diplomatici stanno cercando di fare previsioni sulla base dei segnali che arrivano (o non arrivano) da Washington e dalla regione del Golfo, ma la verità è che la risposta l’avremo solo se e quando l’attacco dovesse effettivamente verificarsi. 🔗 Leggi su Formiche.net

Argomenti discussi: Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici; Iran-Usa, navi americane nell'area. Trump: Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare; In Israele assicurano: imminente l'attacco di Trump all'Iran. Il presidente Usa: Ho parlato con Teheran e lo farò ancora; Le notizie di mercoledì 28 gennaio sulla situazione in Iran.

