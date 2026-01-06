Tra Venezuela e Groenlandia quale strategia per l’Europa? L’analisi dell’amb Castellaneta

L’attenzione internazionale si concentra sulle recenti evoluzioni geopolitiche tra Venezuela e Groenlandia. Dopo le azioni statunitensi in Venezuela, con l’arresto di Nicolás Maduro, l’interesse si sposta verso la Groenlandia, considerata una possibile nuova priorità strategica. In questo contesto, l’analisi dell’amb. Castellaneta offre una panoramica sulle implicazioni per l’Europa, evidenziando le dinamiche e le sfide di una possibile ridefinizione degli equilibri geopolitici.

Dopo il blitz statunitense in Venezuela che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro, Donald Trump sembra puntare dritto verso il suo prossimo obiettivo, la Groenlandia. Secondo il Presidente Usa, Washington ha “assolutamente bisogno” dell’isola per esigenze difensive. Tuttavia, la questione è tutt’altro che semplice: infatti, un’eventuale annessione della Groenlandia da parte degli Usa rischierebbe di provocare un vulnus profondo per la solidarietà transatlantica. Pur essendo un’entità semi-autonoma, l’isola situata tra Canada ed Europa appartiene formalmente alla Danimarca e fa dunque parte della Nato (ma non dell’Unione Europea, di cui è solo “territorio associato”). 🔗 Leggi su Formiche.net

