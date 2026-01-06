Tra Venezuela e Groenlandia quale strategia per l’Europa? L’analisi dell’amb Castellaneta

Da formiche.net 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attenzione internazionale si concentra sulle recenti evoluzioni geopolitiche tra Venezuela e Groenlandia. Dopo le azioni statunitensi in Venezuela, con l’arresto di Nicolás Maduro, l’interesse si sposta verso la Groenlandia, considerata una possibile nuova priorità strategica. In questo contesto, l’analisi dell’amb. Castellaneta offre una panoramica sulle implicazioni per l’Europa, evidenziando le dinamiche e le sfide di una possibile ridefinizione degli equilibri geopolitici.

Dopo il blitz statunitense in Venezuela che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro, Donald Trump sembra puntare dritto verso il suo prossimo obiettivo, la Groenlandia. Secondo il Presidente Usa, Washington ha “assolutamente bisogno” dell’isola per esigenze difensive. Tuttavia, la questione è tutt’altro che semplice: infatti, un’eventuale annessione della Groenlandia da parte degli Usa rischierebbe di provocare un vulnus profondo per la solidarietà transatlantica. Pur essendo un’entità semi-autonoma, l’isola situata tra Canada ed Europa appartiene formalmente alla Danimarca e fa dunque parte della Nato (ma non dell’Unione Europea, di cui è solo “territorio associato”). 🔗 Leggi su Formiche.net

tra venezuela e groenlandia quale strategia per l8217europa l8217analisi dell8217amb castellaneta

© Formiche.net - Tra Venezuela e Groenlandia, quale strategia per l’Europa? L’analisi dell’amb. Castellaneta

Leggi anche: Allargamento Ue, a che punto siamo? L’analisi dell’amb. Castellaneta

Leggi anche: La Groenlandia specchio dell'Europa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump minaccia la Groenlandia e l’Europa tace | la nostra ormai è una politica di genuflessione.

venezuela groenlandia strategia l8217europaTra Venezuela e Groenlandia, quale strategia per l’Europa? L’analisi dell’amb. Castellaneta - Dopo il blitz statunitense in Venezuela che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro, Donald Trump sembra puntare dritto verso il suo prossimo obiettivo, la Groenlandia. formiche.net

venezuela groenlandia strategia l8217europaSulla Groenlandia la strategia dello struzzo: l’Ue teme per l’Ucraina e non condanna gli Usa - I timori per il dossier ucraino non giustificano la strategia dello struzzo, già ... editorialedomani.it

venezuela groenlandia strategia l8217europaDOPO IL VENEZUELA/ Sapelli: tra petrolio, Groenlandia e Cina, la strategia-Trump e gli errori da non fare - Dietro il blitz in Venezuela l'idea dei consiglieri di Trump di riprendersi la raffinazione del petrolio. ilsussidiario.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.