Iran chi potrebbe andare al potere dopo la caduta del regime?

Dopo settimane di proteste e tensioni politiche, cresce l’incertezza sul futuro dell’Iran e sulla possibile successione al potere in caso di caduta del regime. Le dinamiche interne e le reazioni internazionali, tra cui le dichiarazioni di Donald Trump, contribuiscono a delineare un quadro di instabilità che potrebbe portare a cambiamenti significativi nella leadership del paese.

Anche per l’ Iran, dopo oltre due settimane di proteste e le minacce di Donald Trump – che per ora restano tali, visto che il presidente ha fatto sapere che la repressione si sarebbe fermata – si parla di regime change. Chi potrebbe guidare il Paese nell’era post-Repubblica Islamica, al netto delle possibili ingerenze Usa? La questione è piuttosto spinosa. Perché se è vero che sono tanti i movimenti a volere la caduta del regime teocratico, al tempo stesso l’ opposizione – per quanto determinata – è frammentata e con visioni diverse sul futuro percorso del Paese, stretto nella morsa degli ayatollah dal 1979. 🔗 Leggi su Lettera43.it

