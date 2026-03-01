Iran Conte | Meloni dice che ha un rapporto speciale con Trump nostro governo neppure informato

Durante un evento a Roma, Giuseppe Conte ha commentato l’affermazione di Meloni riguardo a un rapporto speciale con Trump, sottolineando che il suo governo non è stato informato. Inoltre, ha parlato dell’escalation militare in Medio Oriente, definendola un’ulteriore violazione del diritto internazionale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in occasione della presentazione dell’ultimo libro di Marco Travaglio.

“L’escalation militare in Medioriente è l’ennesima violazione del diritto internazionale”. Così Giuseppe Conte a margine della presentazione dell’ultimo libro di Marco Travaglio a Roma. “Siamo ovviamente tutti preoccupati per gli italiani e tra l’altro abbiamo scoperto che il nostro ministro della Difesa si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Del tutto inconsapevolmente sotto i missili che gli cadevano in testa – ha proseguito Conte – A dispetto di ciò che diceva Giorgia Meloni nel rapporto speciale con Trump, il nostro governo è stato neppure informato“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

