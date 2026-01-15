Mattarella | In Iran efferato sterminio di manifestanti Teheran | Trump ieri ci ha informato che non attaccherà

Recenti fonti segnalano un’intensa repressione delle manifestazioni in Iran, con stime di oltre 12.000 vittime. Mentre il presidente Mattarella ha condannato l’efferato sterminio dei manifestanti, Teheran ha riferito di un’assicurazione da parte di Trump sulla mancata azione militare. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con osservatori internazionali che monitorano attentamente gli sviluppi e le implicazioni per la stabilità regionale.

Un massacro senza precedenti. Così Amnesty International ha definito la repressione delle manifestazioni da parte del governo dell'ayatollah Ali Khamenei che, si teme, abbia causato più di 12mila vittime. Ieri, le voci di un attacco imminente da parte degli Stati Uniti, ma il presiedente Trump ha frenato, affermando che le uccisioni dei manifestanti si erano fermate. Intanto, si teme per la sorte di Efran Sultani, 26enne diventato simbolo della protesta, che secondo diversi media avrebbe dovuto essere giustiziato oggi. Secondo le autorità di Teheran, è stato solamente incarcerato e non condannato a morte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mattarella: "In Iran efferato sterminio di manifestanti". Teheran: "Trump ieri ci ha informato che non attaccherà" Leggi anche: Mattarella “In Iran efferato sterminio dei manifestanti” Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: Teheran: “Trump ci ha informati che non attaccherà” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mattarella, in Iran efferato sterminio di manifestanti. Mattarella: «In Iran efferato sterminio di manifestanti. Stampa antidoto contro abusi di poteri pubblici e privati» - Sono solo alcuni dei temi affrontati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ... msn.com

