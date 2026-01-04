Chiuso lo spazio aereo in Grecia sospesi tutti i voli

A causa di un malfunzionamento ai sistemi di comunicazione, le autorità greche hanno deciso di sospendere temporaneamente tutti i voli in partenza e in arrivo nello spazio aereo del paese. La sospensione è valida fino alle 16:00 locali (15:00 in Italia). Si consiglia di verificare lo stato dei propri voli e di contattare le compagnie aeree per eventuali aggiornamenti o modifiche.

Un problema ai sistemi di comunicazione ha costretto le autorità greche a sospendere tutti i voli fino alle 16:00 locali, le 15:00 in Italia. La misura riguarda tutti gli aeroporti del Paese e provoca ritardi e cancellazioni su larga scala. L'episodio ha creato disagi sia per i passeggeri in partenza sia per chi era già in volo verso la Grecia. Secondo le prime informazioni, il guasto interessa le frequenze radio dei centri di controllo di Atene e della Macedonia, rendendo impossibile la gestione automatizzata del traffico aereo. Flight Radar mostra un'immagine insolita dello spazio aereo completamente vuoto, mentre i controllori cercano soluzioni per ripristinare le comunicazioni in sicurezza.

Grecia, sospesi tutti i voli: problema a torri di controllo, chiuso lo spazio aereo - Il problema sembra riguardare i sistemi di radiofrequenza centrali dei centri di controllo d'area di Atene e Macedonia, secondo quanto riportano i media locali ... msn.com

Perché sono stati sospesi tutti i voli da e per la Grecia - Il traffico aereo è stato interrotto sia in entrata sia in uscita, anche negli scali internazionali. europa.today.it

Flightradar: l'aeroporto Amsterdam-Schiphol è, per il secondo giorno consecutivo, causa maltempo, il più disagiato al mondo: 385 voli cancellati oggi, 463 ieri e 142 già per domani. In Grecia spazio aereo chiuso per un guasto tecnico: ritardi e cancellazioni x.com

