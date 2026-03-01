Attacco all' Iran colonna di fumo si alza nel centro di Teheran

Domenica mattina, una violenta esplosione ha scosso il centro di Teheran, provocando una colonna di fumo visibile dalla città. L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito obiettivi nel cuore della capitale iraniana, senza ulteriori dettagli sui danni o sui responsabili. La scena si è svolta in pieno giorno, suscitando immediato interesse e preoccupazione nella capitale iraniana.

Domenica mattina una violenta esplosione ha scosso Teheran, mentre l’esercito israeliano dichiarava di aver preso di mira il cuore della capitale iraniana. L’esplosione ha sollevato un’enorme colonna di fumo nel cielo e ha fatto tremare il terreno; il colpo sferrato sembra essersi concentrato in una zona che ospita il quartier generale della polizia nazionale e la televisione di Stato iraniana. Gli attacchi rientrano nell’operazione congiunta che Tel Aviv sta conducendo insieme a Washington contro il regime degli ayatollah. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

In Iran esplode un edificio sullo stretto di Hormuz

