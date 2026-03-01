Raffaele è un cuoco che lavora sia per sé che per i clienti, spesso di notte e nella stessa città. Prima di dedicarsi alla cucina, ha svolto il ruolo di pirata nel mondo degli squali e si considerava abile anche in quell'ambito. La sua giornata si svolge tra la preparazione dei piatti e il lavoro dietro ai fornelli, in un continuo movimento tra diversi ruoli.

Mi chiamo Raffaele. Faccio il cuoco, prima facevo il pirata nello stagno degli squali ed ero anche abbastanza bravo. Mi piacciono le belle Signore ma ne amo solo una che è la mia forza, sono appassionato di racconti, ne ho scritto anche una raccolta, si intitola Storie Minime. Lavoro nel centro di Torino, tra tavoli pieni, prenotazioni segnate con settimane di anticipo, piatti che devono uscire uguali ogni sera. Il mio mestiere è trasformare materie prime in qualcosa che abbia senso, misura, equilibrio. Cucino per chi può scegliere. Per chi apre un menù e decide.Poi cucino ancora. La sera preparo altro cibo. Non sono scarti, non è beneficenza dell’avanzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Io cucino per me, per i miei clienti, per gli ultimi. Nella stessa città, nella stessa notte

Il trucco che mi ha semplificato la vita! Cucino questa pasta "pigra" in pochi minuti Ingredienti olio: 20 ml aglio in polvere: 5 g cipolla: 1 pz carote: 1 pz carne macinata: 450 g sale grosso: 5 g salsa di pomodoro: 150 ml spaghetti: 250 g mozzarella: 150 g facebook