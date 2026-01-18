Un' auto incendiata e una crivellata di colpi nella stessa via | notte movimentata al Perrino

Nella stessa via al Perrino, Brindisi, si sono verificati due episodi distinti durante la notte: un’auto incendiata e un veicolo crivellato di colpi. Gli eventi, avvenuti nel giro di circa venti metri, hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano dettagli e motivazioni dietro questi atti.

BRINDISI - Nel raggio di una ventina di metri, una macchina raggiunta da colpi di arma da fuoco e una carbonizzata. La notte fra sabato e domenica è stata particolarmente movimentata in via Garigliano, al rione Perrino. Intorno alle ore 3 si è sviluppato un incendio che ha investito una Fiat. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Incendiata l'auto del consigliere comunale nella notte: indagini in corso Il giallo: ritrovata in un garage una Fiat 500 crivellata di colpi. Nel mirino un operaio

A Trepuzzi, è stata ritrovata una Fiat 500 crivellata di colpi in un garage, sollevando interrogativi su un possibile atto intimidatorio o un avvertimento. Le forze dell'ordine stanno conducendo i necessari accertamenti sulla vettura, lasciando aperti molti punti ancora da chiarire sulla vicenda. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. FIAMME TRA LE CASETTE A SCHIERA Monte Sant’Angelo, auto incendiata nel quartiere del Carmine: danni anche alla facciata di una palazzina - facebook.com facebook

