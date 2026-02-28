Inzaghi-Al Hilal | crisi aperta e suggestione Lazio tra ingaggio record e gelo Lotito

L'allenatore dell'Al-Hilal è stato esonerato e sostituito, provocando una crisi tra il club saudita e l'allenatore. La situazione ha attirato l'attenzione anche della Serie A, con voci di un possibile ingaggio record per un giocatore della Lazio. Nel frattempo, il rapporto tra il presidente della Lazio e l'allenatore si è raffreddato, alimentando tensioni tra le parti coinvolte.

Il tecnico percepisce 26 milioni in Arabia: per il ritorno a Roma servirebbe una risoluzione senza precedenti. Il terremoto sulla panchina dell'Al-Hilal scuote le fondamenta della Saudi Pro League e riverbera con violenza in Serie A, tracciando una rotta di collisione diplomatica tra Riad e Roma. Nonostante il successo tattico ottenuto contro l'Al-Shabab, la posizione di Simone Inzaghi resta legata a un equilibrio precario, alimentando le suggestioni di un clamoroso ritorno alla Lazio nel post-partita della sfida saudita. L'ipotesi di una risoluzione anticipata del contratto con i vertici arabi ha riacceso le speranze della piazza biancoceleste, sebbene le barriere economiche e burocratiche configurino un'operazione ai limiti dell'impossibile per i parametri del club di Claudio Lotito.