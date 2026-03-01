investimenti nei servizi a tasse invariate

È stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, con un investimento di oltre 12 milioni di euro destinati ai servizi pubblici. La decisione riguarda i fondi necessari per migliorare e sostenere le infrastrutture e le attività del territorio nei prossimi anni, mantenendo le tasse invariate. La scelta coinvolge le risorse allocate dal governo locale per il periodo indicato.

È stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028: un piano ambizioso che mette in campo oltre 12 milioni di euro per il futuro del territorio. Questa è la cifra che sarà investita nell’arco temporale del documento, includendo nel computo anche gli interventi legati al Pnrr che saranno ultimati entro il 2026. All’interno della programmazione, la quota dedicata alla prevenzione del dissesto idrogeologico ammonta a 420 mila euro. Diverse le misure a sostegno delle famiglie varate dall’ente: dal trasporto scolastico gratuito per i residenti nelle zone più periferiche, alle tariffe del nido quasi azzerate. Resta ferma, inoltre, l’azione di contrasto alla ludopatia, che premia con una riduzione della Tari quegli esercizi che scelgono di non installare le famigerate ‘macchinette’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

