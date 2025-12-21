Approvato il bilancio a Cesano Tasse invariate e investimenti | Una città moderna e sostenibile

Il Consiglio Comunale di Cesano ha approvato il bilancio di previsione, confermando l’assenza di aumenti delle tasse e definendo un piano di investimenti di 21 milioni di euro nei prossimi tre anni. La priorità sarà rivolta al miglioramento delle infrastrutture, con l’obiettivo di rendere la città più moderna e sostenibile. Approvato il bilancio a Cesano. Tasse invariate e investimenti:

Approvato il bilancio comunale di previsione, nessun aumento di pressione fiscale e investimenti per 21 milioni in tre anni, di cui più della metà in infrastrutture. Particolare enfasi è stata utilizzata dal sindaco per ricordare che la Tari non solo non è stata aumentata, ma in molti casi è addirittura diminuita, anche se poi è intervenuta Arera ad applicare il nuovo balzello da 6 euro che in qualche caso ha vanificato le riduzioni. "La diminuzione dell’evasione e l’aumento dei contribuenti virtuosi hanno consentito di ridurre le tariffe per le utenze appartenenti alle categorie artigianali, commerciali e produttive, con una diminuzione media che si attesta intorno al 10%", spiega il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

