Gambettola tasse invariate e investimenti per 8,5 milioni

Il comune di Gambettola ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, con un investimento di 8,5 milioni di euro. La manovra conferma l’intenzione di mantenere invariate le tasse e le entrate tributarie, nonostante le sfide legate all’aumento dei costi energetici, dell’inflazione e del personale. La gestione finanziaria si propone di garantire servizi stabili e sostenibili per la comunità locale.

Approvato il bilancio di previsione 2026-2028 di Gambettola. Manovra da 8,5 milioni di euro che conferma l'impegno della amministrazione comunale a non aumentare la pressione fiscale, a mantenere invariate le entrate tributarie, nonostante l'aumento dei costi energetici, l'inflazione e l'incremento dei costi del personale. Le risorse saranno destinate a garantire i servizi scolastici e socio-assistenziali, con uno stanziamento di 305.000 euro a sostegno alle famiglie in difficoltà, e al welfare territoriale, attraverso un incremento dei trasferimenti all'Unione Rubicone e Mare pari a 575.000 euro.

