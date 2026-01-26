Imprese Rimini tiene | saldo positivo nel 2025 e imprenditorialità sopra la media

Nel 2025, le imprese di Rimini hanno mantenuto un saldo positivo, confermando la solidità del tessuto imprenditoriale locale. I dati Infocamere-Movimprese, elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna, evidenziano una situazione stabile con un livello di imprenditorialità superiore alla media regionale. Questa dinamica testimonia l’efficacia delle attività di supporto e sviluppo imprenditoriale nella provincia di Rimini.

Commercio e agricoltura in calo, servizi e attività immobiliari in crescita. I dati della Camera di commercio raccontano un’economia che evolve In base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna, al 31 dicembre 2025 si contano in provincia di Rimini 39.374 imprese registrate (sedi), di cui 34.530 attive. L’imprenditorialità si conferma alquanto diffusa: 101 imprese attive ogni 1.000 abitanti (86 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale). Nel corso del 2025 si sono verificate 2.219 iscrizioni e 2.041 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per un saldo positivo di 178 unità (nel 2024 il saldo fu pari a +179); il tasso di variazione annuale delle imprese registrate è dunque positivo e pari a +0,45%, migliore di quello regionale (+0,38%) e minore del dato nazionale (+0,98%).🔗 Leggi su Riminitoday.it

