Bisseck Inter mani e braccia nel deserto | i nerazzurri pagano ancora ed ora serve rialzarsi
Inter News 24 Bisseck Inter, tra sogni Mondiali e incubi dal dischetto: il difensore tedesco al centro di una stagione sulle montagne russe. E ora? Yann Bisseck aveva detto di voler arrivare ai Mondiali con la Germania e, proprio per questo, di non essere distratto dalle sirene del mercato. Al momento, per lui sembra esistere soltanto l’Inter, anche a costo di sdoppiarsi tra ruoli e responsabilità diverse. In stagione ha fatto anche il centrale puro, l’uomo d’ordine della difesa, prima di tornare nella posizione di centro-destra che dovrebbe essergli più naturale. A Riyad, però, il copione si è ripetuto nel modo peggiore. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Bisseck ci ricasca: il mani costa la finale di Supercoppa, il web nerazzurro si scatena e accusa; Moviola Bologna Inter, Cesari convinto: «Mani di Bisseck...»; Bologna-Inter, moviola: perché il Var è stato lunghissimo sul mani di Bisseck, l’errore di Chiffi, la beffa per Zielinski.
Inter, Bisseck ci ricasca: il mani costa la finale di Supercoppa, il web nerazzurro si scatena e accusa - L'Inter perde la semifinale con il Bologna ai rigori, il pareggio felsineo arriva in seguito ad un rigore concesso per fallo di mani di Bisseck: i tifosi nerazzurri si scatenano ... sport.virgilio.it
Bologna-Inter, moviola: perché il Var è stato lunghissimo sul mani di Bisseck, l’errore di Chiffi, la beffa per Zielinski - Inter analizzata al microscopio dal talent di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto patavino non ha ammonito alcun giocat ... sport.virgilio.it
Fallo di mano di Bisseck e il rigore tolto a Bonny: la moviola di Bologna-Inter di Supercoppa - Il calcio di rigore viene assegnato dopo tre minuti, prima il ceck poi la Var. msn.com
Il giorno dopo Inter-Bologna a finire sotto accusa è in particolare Yann Bisseck Il difensore tedesco è stato l'autore del fallo da rigore che ha rimesso in giorno la squadra di Vincenzo Italiano: l'ennesimo fallo di mano degli ultimi mesi Secondo la Gazzetta d - facebook.com facebook
Bologna-Inter, le pagelle: Ravaglia protagonista ai rigori, Bisseck fa un altro regalo x.com
