Inter Primavera Carbone | El Mahboubi sta crescendo Dobbiamo mettere…
Carbone. L’ Inter Primavera ha chiuso il 2025 nel migliore dei modi, ottenendo una vittoria di carattere contro il Genoa che ha confermato il grande lavoro svolto finora dal tecnico Benito Carbone. Dopo aver regolato il Grifone con un netto 3-1, i giovani nerazzurri si godono un finale d’anno brillante con prospettive importanti per il prosieguo della stagione. La prestazione contro il Genoa ha messo in evidenza la crescita collettiva del gruppo guidato da Carbone, che ha portato l’ Inter momentaneamente in testa alla classifica del campionato Primavera 1. Carbone esalta El Mahboubi e guarda al futuro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Primavera, Renna: “Partita rocambolesca. Dobbiamo lavorare, ma stiamo crescendo”
Leggi anche: Primavera 1. I baby grigiorossi contro l’Inter di Carbone
Primavera, Inter-Cagliari 4-3 risultato finale: ottavo risultato utile consecutivo; Inter da urlo in Youth League: travolge 5-0 il Liverpool e va ai sedicesimi; All'intervallo è in svantaggio, segna tre gol in 9 minuti e la ribalta: l'Inter sempre più pazza!; Primavera 1 | Cagliari U20, contro l’Inter un blackout fatale e un finale da cui ripartire.
Carbone: “Crescita esponenziale dei ragazzi. El Mahboubi? Quando gioca così…” - Il tecnico dell'Inter Primavera commenta così il successo in rimonta ottenuto contro il Genoa, decimo risultato utile consecutivo ... fcinter1908.it
Primavera - Inter-Genoa, gli up&down: Bovio impeccabile, El Mahboubi spacca la partita - I nerazzurri hanno dominato ben più di quanto dica il punteggio, nonostante il momentaneo vantaggio ospite. msn.com
Carbone: "El Mahboubi incredibile, vederlo così mi fa felice. Se Vecchi pesca qui sono contento" - Chiude come meglio non avrebbe potuto desiderare il 2025 l'Inter Under 20, che ha regolato il Genoa nell'ultima gara dell'anno agganciando così momentaneamente la Fiorentina ... msn.com
Hellas Verona-Inter 3-3 Highlights Primavera 1 - https://www.zonacalciofaidate.it/p=605020 - facebook.com facebook
Verona Primavera, #Sammarco: "Punti come quello ottenuto contro l'Inter aumentano l'autostima" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.