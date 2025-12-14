Darmian Inter come sta il laterale nerazzurro? Le ultime sul giocatore di Chivu e sulle sue condizioni

Dopo oltre due mesi di assenza, Matteo Darmian si avvicina al rientro in campo. Il laterale dell'Inter, seguito da vicino da Chivu e dalla redazione di Inter News 24, mostra segnali positivi e si prepara a tornare in gruppo, portando entusiasmo e speranza ai tifosi nerazzurri.

Inter News 24 Darmian Inter, il sorriso dopo l’attesa: dopo oltre due mesi ai box il difensore vede il traguardo, pronto a tornare in gruppo e a viaggiare. In casa Inter c’è finalmente una notizia positiva sul fronte infortuni. Dopo oltre due mesi e mezzo di assenza, Matteo Darmian, difensore duttile ed esperto, è ormai vicinissimo al rientro. Se per una fascia la situazione resta complessa, per l’altra si intravede finalmente il sereno, con lo staff medico nerazzurro che ha programmato il ritorno in gruppo dell’ex Manchester United subito dopo la trasferta di Genova. Come riportato da Gazzetta dello Sport, Darmian non sarà a disposizione per la gara odierna, ma la sua tabella di recupero è ormai definita. Internews24.com CdS – Inter, fiducia ormai sul rientro di Darmian: in Supercoppa almeno per… - L'aggiornamento sulle condizioni del laterale nerazzurro ormai vicino al rientro e pronto a dare un'alternativa in più a Chivu Inter ... msn.com

