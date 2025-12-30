Come sta Bonny? Le ultime sulle sue condizioni | si punta al rientro per il…

Come sta Bonny? Le ultime notizie sulle sue condizioni indicano che il team medico sta seguendo attentamente la sua situazione. Si lavora per un possibile rientro, ma al momento l’obiettivo principale è garantire il suo pieno recupero. Restano aggiornamenti costanti per monitorare ogni progresso e assicurare le migliori cure possibile.

Come sta Bonny. La situazione di Bonny continua a essere monitorata con grande attenzione dallo staff tecnico. Anche nell'ultima seduta di allenamento, il giocatore ha svolto lavoro differenziato, segnale chiaro di come il percorso di recupero non sia ancora arrivato alla fase conclusiva. Prudenza resta la parola d'ordine, soprattutto in un momento della stagione in cui ogni scelta va ponderata con cura. Il francese sta seguendo un programma personalizzato, studiato per accompagnarlo gradualmente verso il rientro in gruppo. Non ci sono allarmi particolari, ma nemmeno la volontà di accelerare i tempi.

Inter, per Bonny Natale da incubo: dal rigore horror all’infortunio. Dumfries out a lungo, può tornare Bellanova - Protagonista negativo della sconfitta dell'Inter in semifinale di Supercoppa, Bonny si è fermato per un infortunio al ginocchio. sport.virgilio.it

Infortunio Bonny: quando torna e quante partite salta l’attaccante dell’Inter - Yoan Bonny ha riportato un infortunio al ginocchio: le sue condizioni e i possibili tempi di recupero ... msn.com

Non arrivano buone notizie per l' #Inter Le ultime sui tempi di recupero di #Bonny x.com

Non arrivano buone notizie per l'Inter Le ultime sui tempi di recupero di Bonny - facebook.com facebook

