Nella partita di oggi, l’Inter ha battuto il Genoa con una vittoria che ha portato il Milan a ridurre a meno tredici punti lo svantaggio in classifica. In campo, Dimarco e Calhanoglu sono stati i protagonisti principali, contribuendo al risultato finale. La sfida si è svolta in Lombardia, con i nerazzurri che hanno ottenuto tre punti fondamentali per la loro stagione.

Milano, 28 febbraio 2026 – La lotta tra il Biscione e il Grifone è stata meno mitologica del previsto. I pronostici - che davano l’Inter vincente, forte di un’imbattibilità lunga 13 gare - si sono avverati, con buona pace del Genoa di De Rossi, battuto 2-0. Decidono le reti di Dimarco e Calhanoglu (su rigore): nerazzurri sempre più primi, a tredici punti di vantaggio sul Milan, impegnato domani contro la Cremonese. Primo tempo: assedio nerazzurro, Dimarco la sblocca Il campo, è subito chiaro, tende già in partenza a essere più nerazzurro, complice anche un Genoa estremamente basso e guardingo. Nella realtà dei fatti, l’Inter ci mette qualche... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, in Italia è un’altra storia. Dimarco più Calhanoglu: Genoa ko e Milan a meno tredici

Inter Genoa 2-0: Dimarco e Calhanoglu! I nerazzurri vanno momentaneamente a +13 sul Milan

Pagelle Inter Genoa: Dimarco è super, bentornato Calhanoglu! Thuram delude

