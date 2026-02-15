Cremonese-Genoa le pagelle | Malinovskyi tuttofare 7 Vardy senza guizzo 5,5
Malinovskyi si distingue nella partita Cremonese-Genoa, ricevendo un voto di 7 per il suo ruolo di tuttofare in campo. La sconfitta di Vardy, che non trova il ritmo giusto, si riflette nel punteggio di 5,5. I portieri mostrano attenzione: Audero si oppone bene in alcune occasioni, mentre Bijlow si distingue per prontezza di riflessi. Ostigard commette un errore nel rincorrere Bonazzoli, ma la traversa gli nega il gol.
Buona prestazione per entrambi i portieri: Audero salvifico, Bijlow reattivo. Ostigard in ritardo su Bonazzoli, salvato dalla traversa. Payero fuori condizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bologna-Cremonese, le pagelle: Vardy bomber senza tempo, 8. Serataccia Casale, 4,5
Bologna-Cremonese 1-3, le pagelle di CM: Vardy-show, Orsolini sfortunatoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le pagelle – Thorsby, quel che mancava. Pezzella in difficoltà; Le pagelle di Genoa-Napoli: Cornet ingenuo, Hojlund trascinatore; Cremonese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Nicola; Le pagelle di Atalanta-Cremonese 2-1: Krstovic domina, che Raspadori, Baschirotto in sofferenza costante.
Cremonese-Genoa 0-0, le pagelle: Audero MVP, solo la traversa ferma BonazzoliRisultato finale: Cremonese-Genoa 0-0 CREMONESE Audero 7 - Respinge tutti gli assalti nel primo tempo ed è monumentale sul tentativo di Norton-Cuffy.. tuttomercatoweb.com
Cremonese-Genoa, le pagelle della partitaClicca qui per leggere le pagelle, i promossi e i bocciati di Pianetagenoa1893.net di Cremonese-Genoa, gara della venticinquesima di Serie A ... pianetagenoa1893.net
Cremonese e Genoa non si fanno male e rimangono a +3 dalla Fiorentina mano nella mano Nicolussi Caviglia ancora strumentale per il suo Parma Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A facebook
"Punto importante, ho cercato di dare una mano alla squadra Così Milan Djuric nel post partita di Cremonese-Genoa uscremonese.it/djuric-punto-i… #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #CremoneseGenoa #CreGen x.com