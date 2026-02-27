Verso Inter-Genoa le probabili formazioni | più Zielinski di Barella riposa Dimarco

Prima della partita tra Inter e Genoa, si discutono le probabili formazioni. Si prevede che Zielinski prenda il posto di Barella, mentre Dimarco dovrebbe riposare. La squadra si prepara dopo una delusione in Champions League e punta a mantenere il primato in classifica in vista del derby. La partita si avvicina e le scelte tattiche sono al centro dell’attenzione.

La delusione di Champions League da smaltire, un primato – se possibile – da consolidare ancora di più in vista del derby. Inter-Genoa è l'anticipo del sabato sera del ventisettesimo turno di Serie A: le probabili formazioni della Beneamata e del Grifone.