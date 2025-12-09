Sacchi | Milan puoi giocarti lo Scudetto fino in fondo Se arrivasse un attaccante …
Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha commentato Torino-Milan 2-3 - 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Sacchi: "C'è anche il Milan per lo scudetto. Ecco il merito di Allegri" - Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così del Milan di Max Allegri sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "La Serie A schiera il tridente. Riporta milannews.it
