Sacchi | Milan puoi giocarti lo Scudetto fino in fondo Se arrivasse un attaccante …

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha commentato Torino-Milan 2-3 - 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sacchi milan puoi giocarti lo scudetto fino in fondo se arrivasse un attaccante 8230

© Pianetamilan.it - Sacchi: “Milan, puoi giocarti lo Scudetto fino in fondo. Se arrivasse un attaccante …”

Sacchi: "Napoli, allungo di forza. Dalla sfida in casa del Milan capiremo tante cose"

Sacchi si interroga: “Riuscirà il Milan di Modric e Rabiot a tenere testa al Napoli?”

Sacchi: “Milan? Va osservato contro squadre di alto livello”. Poi, un interrogativo

sacchi milan giocarti scudettoSacchi: "C'è anche il Milan per lo scudetto. Ecco il merito di Allegri" - Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così del Milan di Max Allegri sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "La Serie A schiera il tridente. Riporta milannews.it