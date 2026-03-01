Inter Genoa Chivu | Scudetto non ancora vinto | oggi era importante reagire

Dopo la vittoria contro il Genoa, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando che lo scudetto non è ancora conquistato. Ha evidenziato l’importanza di una reazione da parte della squadra in questa fase del campionato, senza fare riferimenti a cause o motivazioni. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento della partita e sull’attuale stato della squadra.

Chivu. Dopo il successo contro il Genoa, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l'importanza della risposta della squadra dopo le recenti pressioni: "Era importante reagire. Sapevamo dell'importanza di questa partita. Mi prendo questi tre punti, non era semplice, perché abbiamo affrontato una squadra in salute, che sa fare e sa mettere in difficoltà". Una vittoria pesante, dunque, contro un avversario organizzato e in fiducia. Chivu ha poi ribadito la necessità di mantenere alta la concentrazione, senza lasciarsi trascinare da facili entusiasmi: "Era importante dare continuità a quello che stiamo facendo".