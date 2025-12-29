Esposito a Mediaset | Merito di Lautaro sul gol era importante reagire dopo Riad Chivu sa meglio di tutti che…

Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha commentato la vittoria contro l’Atalanta, sottolineando il ruolo di Lautaro nel gol e l’importanza di una reazione dopo l’episodio di Riad. Esposito ha anche menzionato Chivu, evidenziando la sua esperienza e conoscenza della squadra. Le dichiarazioni riflettono il senso di responsabilità e determinazione del gruppo nerazzurro in un momento chiave della stagione.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo di ieri contro l’Atalanta. Intercettato dai microfoni di Sport Mediaset al termine del match vinto contro l’Atalanta, Pio Esposito ha analizzato la sua serata magica. Il giovane attaccante classe 2005, subentrato dalla panchina e subito decisivo, ha raccontato con umiltà l’azione del gol vittoria. La punta dei nerazzurri ha spiegato di aver avuto la fortuna di trovarsi tra i piedi un pallone pesante appena entrato, esprimendo felicità per aver avuto la lucidità di servire il compagno meglio piazzato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito a Mediaset: «Merito di Lautaro sul gol, era importante reagire dopo Riad. Chivu sa meglio di tutti che…» Leggi anche: Altobelli sul derby: «Chivu ci sa fare, l’Inter non è per tutti. Conosco bene Esposito e dico che…» Leggi anche: Chivu a DAZN: «Era importante vincere e reagire dopo Napoli. Abbiamo tirato fuori una prestazione di maturità» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Esposito: “Merito di Lautaro, la cosa più difficile è segnare. Difettucci? In difficoltà, ma Chivu…” - Francesco Pio Esposito ha fornito all'argentino la palla gol con la quale l'Inter ha battuto l'Atalanta a Bergamo ... msn.com

L'Inter ingrana la quarta e difende la vetta nel segno di Lautaro e Pio Esposito - A Bergamo gli uomini di Chivu conquistano una vittoria preziosa nella serrata lotta scudetto e chiudono il 2025 al primo posto da soli ... msn.com

Lautaro: “A Esposito va data la possibilità di sbagliare. Io in forma? Chi c’è dietro…” - Lautaro dopo la rete segnata contro l'Atalanta e che è valsa i tre punti e la conferma del primo posto in classifica ... msn.com

