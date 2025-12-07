Inter Como vittoria pesante e nerazzurri lanciati verso lo scudetto E Chivu…

Inter News 24 Inter Como, vittoria importante per la Beneamata che si lancia a pieno nella corsa scudetto. E mister Chivu si toglie un sassolino dalla scarpa. La straripante vittoria per 4-0 dell’Inter sul Como è stata analizzata dal Corriere della Sera, che ha sintetizzato la dinamica del match: il capitano Lautaro Martínez ha messo all’angolo gli avversari e il francese Marcus Thuram ha sferrato il colpo di grazia proprio nel momento migliore della squadra guidata da Cesc Fàbregas. I nerazzurri non solo hanno vinto, ma hanno convinto, conquistando meritatamente il primo posto in classifica, seppur provvisorio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, vittoria pesante e nerazzurri lanciati verso lo scudetto. E Chivu…

