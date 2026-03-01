Inter Chivu nel post partita | Era importante reagire Mi prendo questi tre punti non era semplice
Dopo la partita contro il Genoa, il tecnico degli nerazzurri Chivu ha commentato l’incontro sottolineando quanto fosse importante reagire. Ha aggiunto di aver conquistato i tre punti, anche se la partita non è stata semplice. Le sue parole sono arrivate nel post partita, senza ulteriori dettagli sui momenti specifici dell’incontro o sui giocatori coinvolti.
Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli Genoa, De Rossi nel post gara: «Non sono soddisfatto: l’Inter è più forte e non abbiamo fatto il massimo per metterla in difficoltà» Cagliari, Pisacane recupera il suo leader per la sfida chiave contro il Como. Gli aggiornamenti Pagelle Inter Genoa, Dimarco e Calhanoglu da sogno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Genoa Inter, Chivu nel post partita: «Abbiamo fatto una buona prestazione. L’importante erano i tre punti. Bisseck a destra? Vi spiego questa scelta»
Leggi anche: Inter Genoa, Chivu: “Scudetto non ancora vinto: oggi era importante reagire”
CRISTIAN CHIVU INTERVISTA POST PARMA INTER:QUESTI RAGAZZI HANNO CORAGGIO VOGLIONO SEMPRE...
Una selezione di notizie su Inter.
Temi più discussi: Chivu: Ci abbiamo provato in tutti i modi, ora voltiamo pagina; Chivu accetta l'eliminazione dell'Inter: Non siamo stati competitivi, il Bodo merita di passare; Chivu interrompe un giornalista: Più forti del Bodo? Abbiamo perso due volte, non in teoria ma in pratica; Chivu: C'è amarezza, ma ci è mancata energia. Il Bodo ha giocato 4 partite negli ultimi 3 mesi...
Inter, Chivu: Bonny? Non so come stia. Dimarco sta facendo del suo meglioL'Inter può festeggiare e guardare al campionato con grande fiducia. Dopo la delusione legata all'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo Glimt, i nerazzurri hanno vinto stasera contro il ... fantacalcio.it
Inter-Genoa, tegola per Chivu: dopo Lautaro un altro stop!Tegola per Chivu e per l'Inter, sia in generale sia per il reparto offensivo. Dopo Lautaro Martinez, infatti, si fa male anche Bonny, costretto a uscire ... spaziointer.it
Inter, Chivu svela le condizioni di Bonny https://tinyurl.com/3b3ss9b9 - facebook.com facebook
L'INTER NON SBAGLIA L'Inter vince 2-0, a San Siro, contro il Genoa. Ad aprire le danze è Dimarco al 31': Mkhitaryan mette il pallone in area e il nerazzurro, con un sinistro al volo, batte Bijlow con un tiro all'angolino. x.com