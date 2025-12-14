Genoa Inter Chivu nel post partita | Abbiamo fatto una buona prestazione L’importante erano i tre punti Bisseck a destra? Vi spiego questa scelta

Dopo la vittoria contro il Genoa, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la prestazione della squadra e l’importanza dei tre punti. Nel corso dell’intervista, ha spiegato anche la scelta di schierare Bisseck a destra, offrendo dettagli sulle strategie adottate durante la partita. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita.

© Calcionews24.com - Genoa Inter, Chivu nel post partita: «Abbiamo fatto una buona prestazione. L’importante erano i tre punti. Bisseck a destra? Vi spiego questa scelta» Genoa Inter, le dichiarazioni di Chivu ai microfoni di Sky Sport nel post partita del tecnico nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni Nel post partita di Genoa Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione dei nerazzurri. PRESTAZIONE – «Io partirei dalla prestazione più che dalla classifica. Il Genoa vive un bel . Calcionews24.com Inter, Chivu: “Finalmente primi? Si dice solo alla fine. Quello che ho chiesto…” - Le parole dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu al triplice fischio di Genoa- msn.com

Tensione prima di Genoa-Inter: tafferugli tra tifoserie fuori dallo stadio, lanciati bengala e fumogeni - Brutto preambolo della sfida di questa sera tra Genoa e Inter: si sono infatti registrati tafferugli tra tifosi all'esterno dello stadio di Marassi a Genova. fcinternews.it

Serie A, in campo Bologna-Juventus: sfida per l'Europa. Genoa-Inter 1-2: nerazzurri in vetta al campionato Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it htt - facebook.com facebook

Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima del match e mezzi in fiamme x.com

E' IL GIOCATORE PIU' IMPORTANTE CHE HANNO!!! - GENOA-INTER 1-2!!