Infortunio sul lavoro | se il dipendente accede nel plesso da ingresso secondario e cade la responsabilità di chi è?

In caso di infortunio sul lavoro, la determinazione della responsabilità dipende dalle circostanze dell’incidente. Se un dipendente accede tramite un ingresso secondario e subisce una caduta, è importante valutare le responsabilità dell’ente o dell’istituzione coinvolta. Questo articolo analizza un caso in cui una docente universitaria ha richiesto il risarcimento dei danni subiti, esaminando le implicazioni legali e la responsabilità dell’Università in tali situazioni.

La ricorrente, docente universitaria, chiedeva la condanna dell'Università al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di infortunio verificatosi sul posto di lavoro. Esponeva di essere caduta, mentre si si stava recando al Dipartimento a causa di una disconnessione tra gli autobloccanti presenti su un marciapiede adiacente a una rampa pedonale dell'Ateneo, riportando dei danni. Quanto affermato dal TAR è importante poiché interessa chiaramente tutti i dipendenti pubblici.

