Butler rottura del crociato e stagione già finita Anche quella dei Warriors?

L'infortunio di Butler, che ha subito una rottura del crociato durante la partita contro Miami, pone dubbi sulla sua stagione e sulla possibilità di proseguire con i Warriors. Le preoccupazioni iniziali si sono confermate, lasciando incertezza sul futuro dell’atleta e sugli sviluppi della squadra. La situazione evidenzia le sfide legate agli infortuni e le conseguenze che possono influenzare le prestazioni e i piani stagionali.

Rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La diagnosi è feroce, impietosa. Jimmy Butler si rompe e assieme al suo ginocchio va in frantumi anche la stagione dei Golden State Warriors. Proprio adesso che la squadra di Coach Kerr stava ingranando. La campagna 2025-26 è compromessa a due settimane dalla chiusura degli scambi del 5 febbraio. E il futuro diventa fosco, inquietante come un affaccio nella nebbia dalla baia di San Francisco. Steph Curry di anni ne ha quasi 38, li compirà a marzo, e Jimmy Buckets era la sua assicurazione per un fine carriera competitiva. E invece i piani saltano, diventa tutto sbagliato, tutto da rifare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Scandone, stagione finita per Matteo Tonello: rottura del crociatoLa Scandone Avellino comunica che Matteo Tonello ha subito un infortunio al ginocchio, risultando in una rottura del legamento crociato.

