Butler rottura del crociato e stagione già finita Anche quella dei Warriors?

Da gazzetta.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortunio di Butler, che ha subito una rottura del crociato durante la partita contro Miami, pone dubbi sulla sua stagione e sulla possibilità di proseguire con i Warriors. Le preoccupazioni iniziali si sono confermate, lasciando incertezza sul futuro dell’atleta e sugli sviluppi della squadra. La situazione evidenzia le sfide legate agli infortuni e le conseguenze che possono influenzare le prestazioni e i piani stagionali.

Rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La diagnosi è feroce, impietosa. Jimmy Butler si rompe e assieme al suo ginocchio va in frantumi anche la stagione dei Golden State Warriors. Proprio adesso che la squadra di Coach Kerr stava ingranando. La campagna 2025-26 è compromessa a due settimane dalla chiusura degli scambi del 5 febbraio. E il futuro diventa fosco, inquietante come un affaccio nella nebbia dalla baia di San Francisco. Steph Curry di anni ne ha quasi 38, li compirà a marzo, e Jimmy Buckets era la sua assicurazione per un fine carriera competitiva. E invece i piani saltano, diventa tutto sbagliato, tutto da rifare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

butler rottura del crociato e stagione gi224 finita anche quella dei warriors

© Gazzetta.it - Butler, rottura del crociato e stagione già finita. Anche quella dei Warriors?

Scandone, stagione finita per Matteo Tonello: rottura del crociatoLa Scandone Avellino comunica che Matteo Tonello ha subito un infortunio al ginocchio, risultando in una rottura del legamento crociato.

Leggi anche: Serie A, arriva la pessima notizia improvvisa: “Rottura del crociato”. Stagione finita per un titolarissimo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

butler rottura del crociatoButler, rottura del crociato e stagione già finita. Anche quella dei Warriors? - Confermate le preoccupazioni che erano emerse subito dopo l'infortunio del 36enne, nella partita contro Miami. Ora l'annata di Golden State rischia di essere irrimediabilmente compromessa ... msn.com

Rottura del crociato e stop lunghissimo: l’Inter lo perde - Clamoroso colpo di scena dopo l'infortunio. L'Inter perde uno dei suoi uomini chiave e chissà ora cosa succederà. Dopo una lunga attesa sono tornati tutti i giocatori dalle rispettive Nazionali e ... diregiovani.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.