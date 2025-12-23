Tegola Inter infortunio al ginocchio per un Big | il comunicato
L'Inter ha annunciato un infortunio al ginocchio di un giocatore chiave, a pochi giorni dalla partita contro l'Atalanta in programma domenica sera alle 20:45. La società fornirà aggiornamenti sulle condizioni dell’atleta e le possibili ripercussioni sulla formazione. Restano da valutare gli sviluppi e le eventuali scelte tecniche in vista della sfida.
Tegola in casa Inter a cinque giorni dalla super sfida contro l’Atalanta, in programma domenica sera alle ore 20:45. Dopo la cocente eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna, in casa Inter prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo turno di campionato. I nerazzurri saranno impegnati domenica sera sul campo dell’ Atalanta nel big match della 17esima giornata di Serie A. Proteste Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’undici di Palladino ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato e occupa al momento la nona posizione in classifica con 22 punti. Lautaro e compagni, invece, hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide in Serie A e sono al comando della graduatoria generale con 33 punti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
