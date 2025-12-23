L'Inter ha annunciato un infortunio al ginocchio di un giocatore chiave, a pochi giorni dalla partita contro l'Atalanta in programma domenica sera alle 20:45. La società fornirà aggiornamenti sulle condizioni dell’atleta e le possibili ripercussioni sulla formazione. Restano da valutare gli sviluppi e le eventuali scelte tecniche in vista della sfida.

Tegola in casa Inter a cinque giorni dalla super sfida contro l’Atalanta, in programma domenica sera alle ore 20:45. Dopo la cocente eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna, in casa Inter prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo turno di campionato. I nerazzurri saranno impegnati domenica sera sul campo dell’ Atalanta nel big match della 17esima giornata di Serie A. Proteste Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’undici di Palladino ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato e occupa al momento la nona posizione in classifica con 22 punti. Lautaro e compagni, invece, hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide in Serie A e sono al comando della graduatoria generale con 33 punti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tegola Inter, infortunio al ginocchio per un Big: il comunicato

Leggi anche: Infortunio Bonny, problema al ginocchio in allenamento! L’esito degli esami: il comunicato dell’Inter

Leggi anche: Infortunio Berardi, che tegola per il Sassuolo! Il comunicato ufficiale dei neroverdi, Grosso al lavoro per sostituirlo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tegola Bonny per Chivu: distorsione al ginocchio sinistro. I tempi di recupero; Tegola Bologna, infortunio Bernardeschi: diagnosi e tempi di recupero; Infortunio Bernardeschi: l’esito dei controlli e i tempi di recupero; Gabbia salta la Supercoppa: chi ha scelto di schierare Allegri al suo posto con il Napoli.

Tegola Inter, infortunio al ginocchio per un Big: il comunicato - Tegola in casa Inter a cinque giorni dalla super sfida contro l'Atalanta, in programma domenica sera alle ore 20:45 ... calciomercato.it