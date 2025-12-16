Infortunio Bonansea che tegola per la Juventus Women | è lesione al bicipite femorale della coscia sinistra Il comunicato ufficiale

La Juventus Women ha subito un duro colpo con l'infortunio di Bonansea, che si è procurata una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ecco i dettagli ufficiali sulle condizioni dell’attaccante, emersi dopo gli esami presso il J Medical, e le implicazioni per la squadra.

© Juventusnews24.com - Infortunio Bonansea, che tegola per la Juventus Women: è lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il comunicato ufficiale Infortunio Bonansea, lesione per l'attaccante bianconera: ecco il comunicato ufficiale sulle sue condizioni e l'esito degli esami svolti al J Medical. Non arrivano purtroppo notizie confortanti dall'infermeria della Juventus Women. La vibrante sfida di campionato disputata recentemente contro il Napoli, al di là del risultato sportivo, ha lasciato in eredità una preoccupazione tangibile per lo staff tecnico bianconero. L'attenzione delle ultime ore è stata interamente focalizzata sulle condizioni fisiche di Barbara Bonansea, uscita malconcia dal confronto con le partenopee dopo aver accusato un problema muscolare.

Napoli-Juve, nuova tegola per Spalletti: altro grave infortunio in casa bianconera - I piemontesi perdono un altro 'pezzo' in vista del big match contro gli azzurri, in programma domenica sera al Maradona ... napolitoday.it

La Juventus e la Fiorentina chiudono al secondo posto pari merito chiudendo con due vittorie. La prima soffre ma passa con il Napoli (occhio all'infortunio di Bonansea), la seconda domina ma spreca troppo x.com

Juventus: De Jong, Kullberg, Rosucci (C), Beccari, Bonansea, Godo, Cascarino, Calligaris, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. A disposizione: Peyraud-Magnin, Carbonell, Harviken, Schatzer, Girelli, Walti, Vangsgaard, Thomas, Libran, Krumbiegel, Moretti, Pinto. A - facebook.com facebook

