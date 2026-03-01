Infortunio Bonny le indicazioni dall’allenamento di oggi | le ultime in casa Inter

Durante l’allenamento di oggi, l’Inter ha aggiornato sulle condizioni di Bonny, il giocatore francese coinvolto in un infortunio. La squadra sta monitorando la sua ripresa in vista della prossima partita di Coppa Italia contro il Como. Le notizie fornite dal club sono contrastanti e non confermano ancora se Bonny sarà disponibile per la sfida.

Allenamento Inter, buone notizie per Chivu: Bonny torna in gruppo e Darmian accelera nel recupero. Le ultimeMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Leggi anche: Infortunio Bonny, sospiro di sollievo in casa Inter: le condizioni non preoccupano lo staff medico Approfondimenti e contenuti su Infortunio Bonny. Temi più discussi: Inter, problema fisico per Bonny e cambio obbligato: condizioni da valutare; Inter, possibile sorpresa in difesa. Le ultime sulla formazione: Bonny, Esposito, Frattesi, Zielinski…; Infortunio Bonny, l'attaccante francese si accascia al suolo nel corso del secondo tempo di Inter Genoa: le condizioni. Inter, infortunio muscolare per Bonny: oggi gli esami strumentaliL'Inter resta con il fiato sospeso per le condizioni di Ange-Yoan Bonny, uscito anzitempo dalla sfida di ieri contro il Genoa. L'attaccante francese ha alzato bandiera bianca a causa di un fastidio mu ... Infortunio Bonny, distorsione al ginocchio per l'attaccante/ Tempi di recupero ancora da definireUn'aggiunta che Marotta e Ausilio stanno pensando di fare, senza dover investire sul mercato è quella di trattenere in rosa Valentin Carboni quando ad inizio di gennaio il Genoa dovrebbe terminare in ... Bonny e l'allarme infortunio Il francese resta in dubbio per la Coppa Italia Ghiaccio sul polpaccio per Bonny dopo #InterGenoa, Chivu preoccupato: "Mi dicono che non è niente di che ma non mi fido più"