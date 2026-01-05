Allenamento Inter buone notizie per Chivu | Bonny torna in gruppo e Darmian accelera nel recupero Le ultime

Nell’ultimo allenamento dell’Inter, sono arrivate buone notizie per Chivu, che ha potuto riunirsi con Bonny dopo un periodo di assenza. Inoltre, le condizioni di Darmian e Diouf sono in miglioramento, consentendo loro di accelerare il percorso di recupero. Questi segnali positivi rappresentano un passo avanti nel processo di ritorno alla piena forma dei giocatori, offrendo ottimismo per le prossime partite della squadra.

