Infortunio Bonny | le indicazioni ' allenamento di oggi

Oggi l’Inter ha comunicato le indicazioni relative all’allenamento, con particolare attenzione all’infortunio di Bonny. La squadra si è riunita per prepararsi in vista della prossima partita di coppa, mentre si attende di sapere se il giocatore potrà essere impiegato. La sessione di allenamento ha coinvolto tutto il gruppo, con focus sulle esercitazioni tattiche e fisiche.

Un'analisi sintetica della situazione odierna in casa Inter si concentra sull'infortunio di Bonny e sulle conseguenze tattiche in vista della prossima Coppa Italia contro il Como. Dopo la vittoria sul Genoa, la squadra ha adottato una sessione di scarico per recuperare energie e preservare la competitività in un periodo intenso, con l'attenzione rivolta al recupero del giovane attaccante francese. Bonny ha svolto un lavoro differenziato al termine della seduta, uscendo dal campo di San Siro visibilmente affaticato. Al momento non sono stati comunicati esami strumentali ulteriori, ma l'evoluzione del quadro resta centrale per le scelte di formazione.