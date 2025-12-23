Infortunio Bonny problema al ginocchio in allenamento! L’esito degli esami | il comunicato dell’Inter
Inter News 24 sulle condizioni del francese. Piove sul bagnato per Cristian Chivu in vista del delicato match contro l’Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny per la trasferta di domenica sera. L’attaccante francese ha infatti riportato un trauma durante l’ultima seduta di allenamento. Gli esami strumentali, effettuati presso l’Istituto Humanitas, hanno evidenziato una leggera distorsione al ginocchio sinistro. La punta della Beneamata è costretta al forfait immediato: lo staff medico rivaluterà le sue condizioni fisiche all’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Akinsanmiro Inter, arriva l’esito degli esami dopo l’infortunio: il comunicato del Pisa
Leggi anche: Infortunio Thuram, ecco l’esito degli esami dopo lo stop in Inter Slavia Praga: il comunicato – FOTO
Probabili 15ª: Inter, più Pio che Bonny con Lautaro. Roma, Ferguson avanti a Dybala.
Bonny si ferma, il report medico dell'Inter: leggera distorsione del ginocchio sinistro - Problema fisico per Ange Yoan Bonny, che nel corso dell'allenamento di ieri dell'Inter ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un infortunio. tuttomercatoweb.com
Brutte notizie per il Bologna durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter: Bernardeschi è uscito per infortunio L'ex calciatore di Fiorentina e Juventus, dopo un contrasto con Bonny, ha sentito un dolore alla spalla, che lo ha costretto al cambio im - facebook.com facebook
#Bonny e #PioEsposito corrono, #Thuram opaco rischia la panchina: #Chivu, nuove idee per l'attacco La prova del 9 nerazzurro in #Champions contro il Liverpool non è stata all'altezza: dal rientro post infortunio di ottobre, Tikus non ha ancora ritrovato la form x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.