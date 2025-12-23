Infortunio Bonny problema al ginocchio in allenamento! L’esito degli esami | il comunicato dell’Inter

Inter News 24 sulle condizioni del francese. Piove sul bagnato per Cristian Chivu in vista del delicato match contro l’Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny per la trasferta di domenica sera. L’attaccante francese ha infatti riportato un trauma durante l’ultima seduta di allenamento. Gli esami strumentali, effettuati presso l’Istituto Humanitas, hanno evidenziato una leggera distorsione al ginocchio sinistro. La punta della Beneamata è costretta al forfait immediato: lo staff medico rivaluterà le sue condizioni fisiche all’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com

