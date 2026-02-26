Come accaduto negli ultimi anni, il GP di St. Petersburg apre la stagione della NTT IndyCar Series. Lo Stato della Florida si prepara per ospitare il primo dei diciassette round previsti per il campionato 2026, una prova da non perdere che precederà in successione gli eventi di Phoenix, Arlington e Barber Motorsport Park. Marcus Ericsson (2023), Scott McLaughlin (2022), Josef Newgarden (2018-2019). Pato O’Ward (2024), Will Power (2010-2014) e Alex Palou 2025) sono i piloti presenti nello schieramento con almeno un sigillo tra i muretti del brevissimo tracciato non permanente che utilizza anche una parte dell’aereoporto ‘Albert Whitted’. Il tracciato ha una metratura di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, St Petersburg riapre le danze

Leggi anche: Calendario IndyCar 2026: il programma di tutta la stagione, inizio a marzo da St. Petersburg

Leggi anche: St.Patrick's day, festival della musica e delle danze folk e irlandesi all'ippodromo

IndyCar, chi sarà in grado di fermare Alex Palou?Inizia da St. Petersburg un nuovo intenso anno per quanto riguarda la NTT IndyCar Series. Diciotto competizioni attendono i protagonisti, un 2026 da non ... oasport.it

St. Petersburg 2026: programma e orari TVManca sempre meno al weekend che darà il via al campionato 2026 di IndyCar, con Alex Palou che si presenterà sul circuito cittadino di St. Petersburg con il compito di difendere i suoi tre titoli cons ... formulapassion.it