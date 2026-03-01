Indennità di pronto soccorso Cgil-Uil | La Regione mette una pezza al contratto nazionale di lavoro

La Cgil e la Uil criticano la Regione per aver introdotto un'indennità di pronto soccorso che, secondo loro, non rispetta quanto stabilito dal Contratto Nazionale della Sanità. Le due sigle sindacali affermano che quanto definito nel contratto è stato firmato con superficialità da alcune organizzazioni e che l'attuale proposta regionale è inapplicabile, definendola una soluzione temporanea.

"Quanto definito dal Contratto Nazionale della Sanità in merito all'indennità di Pronto Soccorso, evidentemente firmato con estrema superficialità da alcune sigle sindacali, è inapplicabile ed è quindi carta straccia". Questo il duro commento di Marco Bonaccini, segretario generale Fp Cgil, e.