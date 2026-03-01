Incontrare William Kentridge | Direi al me 18enne che ce la farà

William Kentridge, artista e regista, ha incontrato il pubblico a Milano il 1 marzo. Durante l'evento ha condiviso un messaggio per il suo io di 18 anni, affermando che avrebbe detto a se stesso che sarebbe riuscito a superare le difficoltà. L'incontro si è svolto in una capitale italiana, coinvolgendo appassionati e critici d'arte.

Milano, 1 mar. (askanews) – William Kentridge è uno dei grandi protagonisti della scena dell'arte contemporanea, le sue opere hanno attraversato tante pratiche e hanno dato una forma alla storia dell'apartheid e della società che è venuta dopo, ma soprattutto hanno dimostrato una mobilità e una capacità di lavorare lungo uno spettro ampio e mai rigidamente definibile.

