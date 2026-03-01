Incontrare William Kentridge | Direi al me 18enne che ce la farà

William Kentridge, artista e regista, ha incontrato il pubblico a Milano il 1 marzo. Durante l'evento ha condiviso un messaggio per il suo io di 18 anni, affermando che avrebbe detto a se stesso che sarebbe riuscito a superare le difficoltà. L'incontro si è svolto in una capitale italiana, coinvolgendo appassionati e critici d'arte.

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.0, a Roma arrivano le Metaversiadi: 15 minuti per entrare nel futuro Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Amministrative, Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro Iran, contatti di Meloni per l’allentamento delle tensioni. Ue: Esplorare percorsi diplomatici Milano, 1 mar. (askanews) – William Kentridge è uno dei grandi protagonisti della scena dell’arte contemporanea, le sue opere hanno attraversato tante pratiche e hanno dato una forma alla storia dell’apartheid e della società che è venuta dopo, ma soprattutto hanno dimostrato una mobilità e una capacità di lavorare lungo uno spettro ampio e mai rigidamente definibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Il Culturista: William Kentridge ci ricorda che c’è sempre una luceQuesto articolo è pubblicato sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 3 marzo 2026. Trapianto di cuore al bimbo, no a una nuova operazione: condizioni non compatibili. «La mamma rassegnata che il figlio non ce la farà»Non ci sarà un nuovo trapianto di cuore per il bimbo ricoverato al Mondaldi di Napoli.