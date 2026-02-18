Trapianto di cuore al bimbo no a una nuova operazione | condizioni non compatibili La mamma rassegnata che il figlio non ce la farà

Il comitato di esperti del Policlinico di Napoli ha deciso di non eseguire un secondo trapianto di cuore sul bambino, poiché le sue condizioni non sono più compatibili con l’intervento. La mamma del piccolo si dice rassegnata, convinta che il figlio non potrà più essere salvato. Le complicazioni post-operatorie e l’età del bambino hanno reso impossibile un nuovo intervento. Il reparto di cardiologia dell’ospedale ha confermato che non ci sono più le condizioni per procedere con il trapianto. La famiglia attende ora altre soluzioni possibili.

Non ci sarà un nuovo trapianto di cuore per il bimbo ricoverato al Mondaldi di Napoli. Il comitato di esperti riunito all'ospedale campano, secondo quanto si apprende, ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. L'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli rende noto che «si è concluso il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile.