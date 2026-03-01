A Ferrara si tiene un incontro tra rappresentanti delle associazioni e le istituzioni per discutere di un progetto pilota che mira a favorire il reinserimento sociale di persone detenute e fragili attraverso iniziative di lavoro. L’obiettivo è coinvolgere diverse realtà nel mettere in atto strategie concrete per supportare queste persone, con l’intento di trasformare la città in un esempio di sperimentazione in questo ambito.

Ferrara si candida a diventare una città laboratorio per la sperimentazione di un progetto pilota finalizzato al reinserimento sociale delle persone detenute e, più in generale, delle persone in condizioni di fragilità attraverso il lavoro. Un’iniziativa ambiziosa che, non a caso, prende il nome di Fenice, simbolo di rinascita e richiamo alla possibilità di riprendere il proprio percorso di vita al termine di un periodo difficile. Giovedì, con il primo tavolo in sala Arazzi, ha mosso un significativo passo un ampio piano avviato dalla cooperativa Il Germoglio nei primi mesi del 2024. Il progetto, sostenuto fin dall’inizio dall’assessorato alle Politiche sociosanitarie con un contributo di quasi 10mila euro, mira a creare una solida alleanza tra istituzioni, cooperative sociali, associazioni di categoria e imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inclusione per fragili, il tavolo con le associazioni

Casartigiani Taranto interviene sulla raccolta differenziata: «Serve immediatamente un tavolo di confronto con le associazioni»Tarantini Time QuotidianoCasartigiani Taranto esprime forti dubbi e profonde perplessità in merito alle notizie apparse nei giorni scorsi sulla...

Leggi anche: Penisola Sorrentina, Maraio apre al dialogo con le associazioni turistiche: strategie e priorità sul tavolo

Focus on del 20 febbraio 2026 - Disabilità: il ruolo del Garante Marika Padula

Tutti gli aggiornamenti su Inclusione.

Temi più discussi: Inclusione per fragili, il tavolo con le associazioni; A Meda la fabbrica dell’inclusione. Un marchio alla parità di genere e un’opportunità per le donne fragili; Inps in rete per l’inclusione: accordo in Abruzzo per aiutare le persone più fragili; Lavoro ai fragili: piano da 30 assunzioni.

Inclusione per fragili, il tavolo con le associazioniFerrara si candida a diventare una città laboratorio per la sperimentazione di un progetto pilota finalizzato al reinserimento sociale ... ilrestodelcarlino.it

Progetto Fenice, lavoro come forma di rinascita e inclusione sociale per le persone fragili. Riunito in Municipio il primo tavolo tra enti, realtà sociali e imprenditorialiDove sei: Homepage > Lista notizie > Progetto Fenice, lavoro come forma di rinascita e inclusione sociale per le persone fragili. Riunito in Municipio il primo tavolo tra enti, realtà sociali e ... cronacacomune.it

A Lauropoli nasce il Centro Proxy, nuovo spazio di inclusione e partecipazione dedicato alle donne: Nasce a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, il Centro Proxy, un nuovo spazio dedicato all’inclusione sociale, alla partecipazione attiva e al rafforzament facebook

A Roma una mostra fotografica sul musical “Abracadown”. Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #inclusione #SuperAbileInail x.com