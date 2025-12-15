Incidente tra 3 auto sull' A2 del Mediterraneo | traffico in tilt

Oggi pomeriggio, l'A2 del Mediterraneo è stata teatro di un grave incidente tra tre veicoli, tra gli svincoli di Campagna e Contursi in direzione sud. L'incidente ha causato intasamenti e rallentamenti significativi nel traffico, creando disagi agli automobilisti in transito sulla principale arteria autostradale.

Paura, oggi pomeriggio, lungo l'A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili, tra gli svincoli di Campagna e Contursi (in direzione sud). Vi sarebbero diversi feriti, ma nessuno in modo grave. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia.

