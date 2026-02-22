Incidente con tre giovani coinvolti lungo la Sp55 | soccorsi in azione

Tre giovani sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la Sp55 a Verderio. L’impatto si è verificato questa mattina, probabilmente a causa di una manovra azzardata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai ragazzi e trasportato uno di loro in ospedale. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico mentre i rilievi sono in corso. La dinamica resta ancora da chiarire completamente.

Paura per uno schianto con tre giovani coinvolti avvenuto questa mattina lungo le strade di Verderio, comune della Brianza lecchese. L'incidente si è verificato poco prima delle 8 di domenica 22 febbraio lungo la Sp55, nei pressi della rotonda con via dei Contadini Verderesi. Ancora frammentarie le informazioni a disposizione sull'accaduto e ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Stando alle prime notizie, l'auto sulla quale viaggiavano i tre ragazzi ha sbandato uscendo di strada, andando poi a impattare contro le protezioni esterne alla carreggiata. Coinvolti nell'incidente un ragazzo di 18 anni e due ragazze di 17 e 19 anni.