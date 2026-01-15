Incidente a Pescate con due mezzi coinvolti | soccorsi in azione d' urgenza

Un incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 72 a Pescate, coinvolgendo due veicoli. Sul posto sono intervenuti prontamente i servizi di emergenza per prestare soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica, e le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Incidente lungo la Sp72 a Pescate con intervento d'urgenza dei soccorsi. Lo schianto, avvenuto intorno alle ore 16.10 di oggi in via Roma, ha coinvolto due automobili e l'allarme è scattato in codice rosso, massima urgenza. La centrale di Areu ha subito inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte, l'auto medica e i vigili del fuoco del comando di Lecco. Nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti due uomini di 43 anni. Dopo le prime cure portate sul posto le condizioni dei feriti sono fortunatamente apparse meno gravi del tenuto, ma comunque serie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Italia, soccorsi e traffico bloccato per un incidente. Coinvolti diversi mezzi

Leggi anche: Incidente lungo la Sp72 a lago, tre coinvolti e soccorsi in azione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scontro fra mezzi pesanti nella nebbia, chiuso tratto dell’autostrada A1 - Sinalunga (Siena), 11 dicembre 2025 – Gravi disagi sull’Autostrada del Sole per un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti all’altezza del chilometro 405, nel tratto senese. lanazione.it

Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: due morti, Andrea Lombardi aveva 18 anni. I mezzi contro il muro di una casa - In due, Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, e Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, hanno perso la vita in ... leggo.it

Potranno concorrere all'assegnazione tutti i residenti a Pescate e titolari di attività commerciali e professionali in paese. Il canone di concessione è stabilito in 300 euro annuali facebook