Incidente sulle piste di Campocatino sciatrice si schianta contro un albero Salvata con l' elisoccorso

Durante il fine settimana, i soccorritori del CNSAS sono intervenuti sulle piste di Campocatino, dove una sciatrice si è schiantata contro un albero. La donna è stata recuperata e trasportata in elicottero in condizioni non specificate. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso, impegnate a gestire l’emergenza sulle nevi della zona.