Incidente sulle piste di Campocatino sciatrice si schianta contro un albero Salvata con l' elisoccorso

Durante il fine settimana, i soccorritori del CNSAS sono intervenuti sulle piste di Campocatino, dove una sciatrice si è schiantata contro un albero. La donna è stata recuperata e trasportata in elicottero in condizioni non specificate. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso, impegnate a gestire l’emergenza sulle nevi della zona.

Fine settimana di emergenze e lavoro incessante per i soccorritori del CNSAS (Soccorso alpino e speleologico) sulle nevi ciociare. Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato sulle piste da sci del comprensorio, richiedendo una complessa operazione di salvataggio in alta quota.Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

